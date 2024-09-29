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29 сентября 2024, 12:11 Читати українською

Ввоз наличной валюты в Украину достиг рекордного уровня за последнее десятилетие

Ввоз наличной валюты в Украину за январь-сентябрь 2024 составил $9,89 млрд, что на 80,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 4,5% — общий объем ввезенной за 2023 год валюты. Об этом свидетельствует статистика НБУ, сообщает Интерфакс-Украина.

Ввоз наличной валюты в Украину за январь-сентябрь 2024 составил $9,89 млрд, что на 80,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 4,5% — общий объем ввезенной за 2023 год валюты.
Фото: pixabay.com

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Согласно данным, это самый высокий показатель с 2014 года, когда ввоз наличной валюты за год составил $12,43 млрд.

В частности, за август банки ввезли в Украину $1,09 млрд в эквиваленте, что, со своей стороны, меньше $1,31 млрд в июле, $1,33 млрд в июне и $1,18 млрд в мае.

По данным статистики, на доллары США и евро пришлось 77,5% и 22,5% всей ввозимой наличной валюты в августе соответственно.

В то же время, поставки долларов снизились с $960,8 млн в июле до $840,8 млн в августе, тогда как ввоз евро снизился второй месяц подряд: с $348,7 млн в июле до $243,9 млн в августе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
29 сентября 2024, 13:07
#
Похоже на оптимизацию процесса обналички внешней помощи. Потоки внешней валюты после конвертации постепенно рассасываются гривневыми ручейками и переходят обратно в валюту, только уже в наличную. Возможно на этом процессе сейчас держится украинская экономика, в том числе и рост ВВП. Т.е. ситуация неплохая на данный момент. Какие есть другие варианты?
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