Ввоз наличной валюты в Украину достиг рекордного уровня за последнее десятилетие

Ввоз наличной валюты в Украину за январь-сентябрь 2024 составил $9,89 млрд, что на 80,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 4,5% — общий объем ввезенной за 2023 год валюты. Об этом свидетельствует статистика НБУ, сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно данным, это самый высокий показатель с 2014 года, когда ввоз наличной валюты за год составил $12,43 млрд.

В частности, за август банки ввезли в Украину $1,09 млрд в эквиваленте, что, со своей стороны, меньше $1,31 млрд в июле, $1,33 млрд в июне и $1,18 млрд в мае.

По данным статистики, на доллары США и евро пришлось 77,5% и 22,5% всей ввозимой наличной валюты в августе соответственно.

В то же время, поставки долларов снизились с $960,8 млн в июле до $840,8 млн в августе, тогда как ввоз евро снизился второй месяц подряд: с $348,7 млн в июле до $243,9 млн в августе.