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29 сентября 2024, 14:07 Читати українською

В Германии украинские беженцы стали чаще устраиваться на работу

В Германии все больше украинских беженцев стало устраиваться на работу. Об этом заявил министр труда Германии Губертус Гайль, сообщает Европейская правда.

В Германии все больше украинских беженцев стало устраиваться на работу.
Фото: pixabay.com

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По его словам, в сентябре 8500 граждан Украины трудоустроились на первичном рынке труда, прошли обучение или занялись самозанятостью. Это более чем в два раза больше, чем в сентябре 2023 года.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что Job Turbo четко работает», — подчеркнул министр, имея в виду инициативу, направленную на интеграцию беженцев в рынок труда.

Несмотря на сложные экономические условия, в июле 2024 года около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, приехавших в Германию, работали. Из них около 213 тысяч платили взносы на социальное страхование.

Из тех, кто сейчас работает, 53 тысяч нашли небольшую работу с неполным рабочим днем, несмотря на трудности с адаптацией к новой среде.

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По словам главы Федерального агентства занятости Андреа Налес, рынок труда пока не очень восприимчив к украинцам. Тем не менее, тенденция двигается в правильном направлении, сказала Налес.

Одним из препятствий, однако, остается неразбериха с разрешительными процедурами для признания профессиональных квалификаций в Германии. В дополнение к проблемам с признанием профессиональных квалификаций, язык является ограничивающим фактором в процессе трудоустройства.

Однако, по словам Налеса, уже реализуются программы, например, по изучению языка на рабочем месте, то есть после начала работы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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