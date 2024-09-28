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28 сентября 2024, 16:03 Читати українською

Основателя Binance освободили из-под стражи в США

В пятницу, 27 сентября, основатель криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао был освобожден из исправительной колонии в Калифорнии после содержания под стражей за недостатки, которые позволили киберпреступникам и террористическим группам свободно торговать на крупнейшей в мире бирже криптовалют. Об этом сообщает Bloomberg.

В пятницу, 27 сентября, основатель криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао был освобожден из исправительной колонии в Калифорнии после содержания под стражей за недостатки, которые позволили киберпреступникам и террористическим группам свободно торговать на крупнейшей в мире бирже криптовалют.
Фото: nachasi.com

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В ноябре 2023 года 47-летний Чжао признал себя виновным в том, что он не внедрил надлежащую программу противодействия отмыванию денег на Binance, бирже, основанной в Шанхае в 2017 году и ежегодно обрабатывавшей сделки на триллионы долларов.

Скотт Тейлор, представитель Бюро тюрем, подтвердил, что Чжао был освобожден из исправительного центра в Лонг-Бич, Калифорния. В июне он попал в колонию строгого режима, чтобы отбывать свой четырехмесячный срок.

Чжао также согласился заплатить личный штраф в размере $50 млн. Binance выплатила $4,3 млрд штрафа, чтобы урегулировать дело, включавшее ряд обвинений, связанных с нарушениями законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями.

В рамках мирового соглашения Чжао ушел в отставку с поста исполнительного директора Binance и не имеет права занимать руководящие должности в компании.

Несмотря на проблемы, Binance остается одной из важнейших криптобирж. Согласно оценке Bloomberg Wealth, чистый капитал Чжао все еще оценивается примерно в $30 млрд.

Binance сейчас возглавляет Ричард Тенг, ранее занимавший пост руководителя Управления регулирования финансовых услуг международного финансового центра Абу-Даби (ADGM).

Курс криптовалют к доллару

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
28 сентября 2024, 16:49
#
До бінансу репутація ще не скоро повернеться. Зайшов-вийшов.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
28 сентября 2024, 18:48
#
Смотря в каком плане. В плане надёжности бинансу конкурентов мало. В плане анонимности любые биржи с кусом так себе вариант
+
0
Taras35
Taras35
28 сентября 2024, 18:17
#
Ні за що посадили так і випистули, як Дурова, за обіцянку долі контролю і співпраці. І «абсолютно злочинний майданчик» уже не злочинний став одразу. Повторюсь, одна річ справді злочинців терористів педофілів, злодіїв цим контролем виявляти, а інша — «на обід індичок» винуватими собі робити «за те що опираються», як вину людям «шиють» Китай чи Росія чи подібні.
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