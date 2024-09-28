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28 сентября 2024, 11:14 Читати українською

Оформить базовую социальную помощь можно будет в «Дие»

Министерство социальной политики вместе с Министерством цифровой трансформации готовят пилотный проект по запуску услуги по начислению базовой социальной помощи в «Дие». Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Константин Кошеленко в ходе Global Digital Social Forum, передает Укринформ.

Министерство социальной политики вместе с Министерством цифровой трансформации готовят пилотный проект по запуску услуги по начислению базовой социальной помощи в «Дие».
Фото: zoda.gov.ua

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«Это будет одна помощь вместо пяти, более значительная по сумме. И она будет назначаться без сбора бумажных справок и дополнительных обращений — через портал «Дия», — отметил Кошеленко.

По его словам, начисление базовой социальной помощи будет происходить благодаря информационным обменам между разными системами. Претенденту на эту выплату достаточно будет оформить в Действии обращение о ее назначении.

Как отметил замминистра, у Минсоцполитики уже есть положительный опыт сотрудничества с порталом «Дия». В частности, на нем работают сервисы для внутренне перемещенных лиц, а также на портале можно оформить четыре социальных услуги для семей с детьми.

Это наш не первый и не последний подход в «Дие». В дальнейшем на портале будет появляться все больше социальных услуг и социальных выплат", — добавил Кошеленко.

В Минсоцполитики рассчитывают уже в январе 2025 года запустить пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи. Уровень ее покрытия предусмотрен на уровне 4−4,5 тыс. грн. на одного человека.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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