Национальный банк в течение недели, с 23 по 27 сентября, не покупал на межбанковском валютном рынке валюту и продал $782,25 млн против $826,40 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю уменьшил продажу валюты на межбанке более чем на $44 миллиона
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $44,15 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $119,22 млн;
- продал $23 394,93 млн;
- чистая продажа валюты составила $23 275,71 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии - 3