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27 сентября 2024, 19:35 Читати українською

НБУ сохранил прогноз роста экономики на 3,7%

Национальный банк Украины прогнозирует рост экономики на 3,7% в текущем году, несмотря на сложную ситуацию в энергетике. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Национальный банк Украины прогнозирует рост экономики на 3,7% в текущем году, несмотря на сложную ситуацию в энергетике.

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«Мы остаемся в парадигме базового сценария прогноза, который презентовали в июле. Несмотря на вызовы, экономика в этом году вырастет на 3,7%. Предположение о дефиците электроэнергии на этот год — 7%. Если не будет новых значительных разрушений, мы его можем даже улучшить в октябре», — отметил Пышный.

Он добавил, что, несмотря ни на что, деловые ожидания в августе вернулись к восходящему тренду.

Пышный отметил, что банки объединились для финансовой поддержки восстановления энергетики. Количество заявок, которые банки уже удовлетворили в части кредитования как малых, так и больших мощностей — больше тысячи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
27 сентября 2024, 19:43
#
Довіри до ручного НБУ немає…
+
0
RobinG
RobinG
27 сентября 2024, 20:58
#
Конечно, в гривне можно и 5% зростання нарисовать.
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