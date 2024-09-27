НБУ сохранил прогноз роста экономики на 3,7%

Национальный банк Украины прогнозирует рост экономики на 3,7% в текущем году, несмотря на сложную ситуацию в энергетике. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

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«Мы остаемся в парадигме базового сценария прогноза, который презентовали в июле. Несмотря на вызовы, экономика в этом году вырастет на 3,7%. Предположение о дефиците электроэнергии на этот год — 7%. Если не будет новых значительных разрушений, мы его можем даже улучшить в октябре», — отметил Пышный.

Он добавил, что, несмотря ни на что, деловые ожидания в августе вернулись к восходящему тренду.

Пышный отметил, что банки объединились для финансовой поддержки восстановления энергетики. Количество заявок, которые банки уже удовлетворили в части кредитования как малых, так и больших мощностей — больше тысячи.