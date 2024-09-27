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27 сентября 2024, 17:05 Читати українською

Минцифры запустило е-резидентство для граждан четырех стран

Министерство цифровой трансформации запустило проект электронного резидентства uResidency, позволяющий иностранцам открывать счета и вести бизнес в Украине. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации запустило проект электронного резидентства uResidency, позволяющий иностранцам открывать счета и вести бизнес в Украине.
Фото: e-resident.diia.gov.ua

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Сейчас приложение uResidency доступно для граждан Индии, Пакистана, Таиланда и Словении.

«На первом этапе планируем приобщить около 1000 е-резидентов. Дальше будет больше стран», — заверил Федоров.

По его словам, первые е-резиденты уже открыли счета в банках и были очень довольны результатом. Федоров отметил, что в Украине созданы самые лучшие условия для украинских предпринимателей.

«Регистрация ФЛП самая быстрая в мире, уплата налогов в несколько кликов, дополнительные услуги для бизнеса доступны онлайн. Сейчас готовы масштабировать этот опыт и на иностранцев, ведь стать е-резидентом в Украине проще и выгоднее, чем открыть бизнес где угодно в мире, налоговая ставка всего 5%», — подчеркнул он.

Федоров объяснил, что для того, чтобы стать е-резидентом, нужно только заполнить заявку в приложении или на портале uResidency, это должно занять 5−10 минут.

«Ее быстро проверят, и резидент получит КЭП в консульстве, без визита в Украину. Далее открывает ФЛП онлайн — и все дальнейшие взаимодействия будут происходить автоматически», — пояснил вице-премьер.

Он добавил, что для реализации проекта полностью автоматизировали отчетность.

«Банк сам вычислит налоги, подаст декларацию и заберет на себя всю бюрократическую волокиту, никакого физического взаимодействия с учреждениями. Все происходит автоматически без участия человека. Никаких расходов на бухгалтера или юриста система выполняет всю их работу, а резидент просто занимается собственным делом», — рассказал Федоров.

Он также подчеркнул, что электронное резидентство является важным и революционным проектом для экономики, поскольку это постоянные дополнительные поступления в бюджет.

«Например, в Эстонии е-резидентство работает уже 10 лет и ежегодно приносит миллионные налоги», — добавил Федоров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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