Искусственный интеллект изменит индустрию ипотеки — мнение

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Он считает, что искусственный интеллект радикально трансформирует процессы оформления и обработки ипотечных кредитов. Инструменты на базе ChatGPT могут сделать ипотечные процессы более быстрыми, более точными и минимизировать риск человеческой ошибки.

Примером этой трансформации является Figure. Фирма специализируется на предоставлении кредитов под залог жилья. Компания ввела инструмент на базе GPT-4 для выявления ошибок в кредитных документах. Процесс, обычно занимающий 45 дней, сократили до 5 дней.

Ключевой продукт ИИ от Figure помогает с проверкой документов. Например, описание недвижимости должно быть идентичным во многих юридических документах. Раньше человеку приходилось проверять более 60 страниц, чтобы подтвердить это. Новый инструмент Figure значительно уменьшает ручной труд и время, необходимое для верификации документов.