Технологии искусственного интеллекта трансформируют сектор ипотеки, изменяя традиционные подходы к кредитованию. Об этом заявил новый CEO компании Figure Майкл Танненбаум, пишет TechCrunch, передает FinTechInsider.
Искусственный интеллект изменит индустрию ипотеки — мнение
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Он считает, что искусственный интеллект радикально трансформирует процессы оформления и обработки ипотечных кредитов. Инструменты на базе ChatGPT могут сделать ипотечные процессы более быстрыми, более точными и минимизировать риск человеческой ошибки.
Примером этой трансформации является Figure. Фирма специализируется на предоставлении кредитов под залог жилья. Компания ввела инструмент на базе GPT-4 для выявления ошибок в кредитных документах. Процесс, обычно занимающий 45 дней, сократили до 5 дней.
Ключевой продукт ИИ от Figure помогает с проверкой документов. Например, описание недвижимости должно быть идентичным во многих юридических документах. Раньше человеку приходилось проверять более 60 страниц, чтобы подтвердить это. Новый инструмент Figure значительно уменьшает ручной труд и время, необходимое для верификации документов.
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Сталося це після того, як йому відмовили у проханні випустити чат-бот, який він розробив разом із колегою.
Цю історію розповідає New York Post.
Ноам Шазір прийшов працювати у Google 2000-го. Тоді він був одним з перших кількох сотень співробітників компанії. Втім, після звільнення у 2021 році Шазір разом з ексколегою Де Фрейтасом заснували компанію Character.AI, яка стала одним із найпопулярніших стартапів у сфері штучного інтелекту в Кремнієвій долині.
Минулого місяця Google і Character.AI оголосили, що Шазір, де Фрейтас і члени дослідницької команди компанії приєднаються до підрозділу Google зі штучного інтелекту DeepMind, а Шазір стане є одним із керівників Gemini. За даними The Wall Street Journal, Google заплатила Character.AI $2,7 млрд за ліцензію на технологію, а також за те, щоб Шазір і його команда погодилися працювати в компанії.
«Ліцензійна угода, яка не є повноцінним придбанням, є унікальною домовленістю, що дає змогу Google негайно отримати доступ до інтелектуальної власності Character.AI, не чекаючи на схвалення регуляторних органів і бюрократичні узгодження, які були б необхідні в разі повної купівлі компанії», — пише видання.
2017-го Шазір та Де Фрейтас, об'єдналися, щоб створити Meena — чат-бот, який міг би спілкуватися з людьми з різних питань.
Google призначив Шазіра, який заробив на цій угоді сотні мільйонів доларів, одним із трьох людей, які очолять зусилля компанії зі створення наступної версії Gemini — моделі штучного інтелекту Google нового покоління. Її розробили для конкуренції із ChatGPT від OpenAI.
Висока ціна, яку Google заплатив, щоби повернути Шазіра і Де Фрейтаса в команду, свідчить про дорогу гонитву між технологічними гігантами Кремнієвої долини за найкращі таланти в епоху штучного інтелекту. Особливо після того, як OpenAI розгорнула ChatGPT.
Війна за таланти загострилася до такої міри, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг і співзасновник Google Сергій Брін особисто писали записки кандидатам, закликаючи їх приєднатися до команди. Стверджується, що саме Брін став ключовою фігурою, яка допомогла переконати Шазіра повернутися в Google.
Ноам Шазір і ще сім дослідників Google, серед яких був і українець Ілля Полосухін, у 2017 році опублікували наукову статтю з назвою «Увага — це все, що вам потрібно». Наразі ця праця має культовий статус у ШІ-індустрії.