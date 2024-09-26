Укрпочта ввела в обращение благотворительный почтовый выпуск «Батальон Пушистые», в котором — марки «Батальон „Пушистые“. Котики» и «Батальон „Пушистые“. Собачки». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта ввела в обращение благотворительную серию марок «Батальон «Пушистые» (фото)
Отмечается, что 5 гривен с каждой проданной марки будут переданы приюту «Бест Френдз» и Гостомельскому приюту.
Характеристики
- Тираж каждой марки — 300 000 экземпляров.
- Художница — Наталья Кохаль.
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Где купить
Купить новинки можно в онлайн-магазине Укрпочты в отделениях и филателистических магазинах.
Источник: Минфин
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