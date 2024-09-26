Укрпочта ввела в обращение благотворительную серию марок «Батальон «Пушистые» (фото)

Укрпочта ввела в обращение благотворительный почтовый выпуск «Батальон Пушистые», в котором — марки «Батальон „Пушистые“. Котики» и «Батальон „Пушистые“. Собачки». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что 5 гривен с каждой проданной марки будут переданы приюту «Бест Френдз» и Гостомельскому приюту.

Характеристики

Тираж каждой марки — 300 000 экземпляров.

Художница — Наталья Кохаль.

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Где купить

Купить новинки можно в онлайн-магазине Укрпочты в отделениях и филателистических магазинах.