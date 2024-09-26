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26 сентября 2024, 16:02 Читати українською

Сумма вкладов физлиц в банках Украины пересекла отметку в 1,3 триллиона

По состоянию на 1 сентября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 301,0 млрд грн, что на 12,5 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на 1 сентября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 301,0 млрд грн, что на 12,5 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.
Фото: НБУ

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С начала 2024 г. общий прирост вкладов граждан составил 66,2 млрд грн, из которых 29,2 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября:

  • вклады в национальной валюте — 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за август);
  • вклады в иностранной валюте — 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за август).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября 2024 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 143,9 млрд грн (за август текущего года увеличение составило 2,9 млрд грн).

В Фонде отметили, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 сентября 2024 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:

Оформи депозит с повышенным доходом

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
26 сентября 2024, 16:56
#
Якщо поділи на все наслення біля 30 млн. маємо 43 тис. на 1 українця, якщо навіть додати 60+ млдр облігацій, отримаємо біля 45 тис заощаджень на одну людину у середньому, або = біля 1100 дол. приблизно, просто «сум» становиться від таких «сум»…
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
26 сентября 2024, 17:03
#
Для порівняння у пенсійному фонді Норвегії 1,62 трлн дол. або 300 000 дол. на кожного норвежця
+
+15
bonv
bonv
26 сентября 2024, 17:00
#
Є кращі місця для приумноження:)
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