Сумма вкладов физлиц в банках Украины пересекла отметку в 1,3 триллиона

По состоянию на 1 сентября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 301,0 млрд грн, что на 12,5 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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С начала 2024 г. общий прирост вкладов граждан составил 66,2 млрд грн, из которых 29,2 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября:

вклады в национальной валюте — 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за август);

вклады в иностранной валюте — 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за август).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября 2024 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 143,9 млрд грн (за август текущего года увеличение составило 2,9 млрд грн).

В Фонде отметили, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 сентября 2024 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности: