Германия выделила 70 миллионов евро на помощь энергетике Украины

Германия объявила о выделении зимнего пакета помощи на 70 млн. евро для обеспечения Украины теплом и электроэнергией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

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За счет дополнительных средств пакет снабдит украинские города небольшими теплоэлектростанциями, котельными установками, генераторами и солнечными системами.

Дополнительная поддержка в размере 70 млн. евро призвана помочь защитить народ Украины от последствий российских атак.

«Быстро расширяя децентрализованное и гибкое производство энергии с помощью небольших комбинированных теплоэлектростанций, котельных систем, генераторов и солнечных систем, можно предотвратить наихудшие последствия в пострадавших городах и общинах», — говорится в сообщении.

Денежные средства реализуются через программы Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП).

ЮНИСЕФ и ВПП будут использовать эти средства для поддержки школ и медицинских центров, а также пекарен, обеспечивающих базовые поставки.

Напомним

«Минфин» писал, что во время визита в Молдову министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия предоставит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой.