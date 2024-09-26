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26 сентября 2024, 13:05 Читати українською

Германия выделила 70 миллионов евро на помощь энергетике Украины

Германия объявила о выделении зимнего пакета помощи на 70 млн. евро для обеспечения Украины теплом и электроэнергией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Германия объявила о выделении зимнего пакета помощи на 70 млн.
Фото: pixabay.com

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За счет дополнительных средств пакет снабдит украинские города небольшими теплоэлектростанциями, котельными установками, генераторами и солнечными системами.

Дополнительная поддержка в размере 70 млн. евро призвана помочь защитить народ Украины от последствий российских атак.

«Быстро расширяя децентрализованное и гибкое производство энергии с помощью небольших комбинированных теплоэлектростанций, котельных систем, генераторов и солнечных систем, можно предотвратить наихудшие последствия в пострадавших городах и общинах», — говорится в сообщении.

Денежные средства реализуются через программы Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП).

ЮНИСЕФ и ВПП будут использовать эти средства для поддержки школ и медицинских центров, а также пекарен, обеспечивающих базовые поставки.

Напомним

«Минфин» писал, что во время визита в Молдову министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия предоставит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
26 сентября 2024, 13:16
#
Класно, депутати попилять, нам скажуть, що коштів нема, нічого до зими не готово, тому будете по 10 годин без світла сидіти і тариф піднімемо вам ще.
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