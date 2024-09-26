В августе украинцы потратили почти 15 миллиардов на новые авто. Самые популярные марки

В августе 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15 млрд грн, что на 45% больше, чем в прошлом и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Укравтопром.

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Что покупали

Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.

Больше денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW — более 2,149 млрд грн.

Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 2,142 млрд. грн.

На третьем месте Mercedes-Benz — 1,2 млрд. грн.

Volkswagen собрал более 948 млн. грн. — четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Audi, в кармане которой 752 млн. грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в августе, также попали Skoda, Land Rover, Renault, Lexus, Nissan.

Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 82,4 млрд грн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.