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26 сентября 2024, 12:36 Читати українською

В августе украинцы потратили почти 15 миллиардов на новые авто. Самые популярные марки

В августе 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15 млрд грн, что на 45% больше, чем в прошлом и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Укравтопром.

В августе 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15 млрд грн, что на 45% больше, чем в прошлом и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Фото: pixabay.com

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Что покупали

Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.

  • Больше денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW — более 2,149 млрд грн.
  • Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 2,142 млрд. грн.
  • На третьем месте Mercedes-Benz — 1,2 млрд. грн.
  • Volkswagen собрал более 948 млн. грн. — четвертое место.
  • Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Audi, в кармане которой 752 млн. грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в августе, также попали Skoda, Land Rover, Renault, Lexus, Nissan.

Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 82,4 млрд грн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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parseval
parseval
26 сентября 2024, 13:32
#
Такими темпами нас поставлять рака і змусять підписати любе перемир’я, а може і прийняти окупацію (((
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