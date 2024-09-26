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26 сентября 2024, 11:03 Читати українською

Binance запускает премаркет с «реальными токенами», SEC отложила одобрение опционов на споте ETH-ETF: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance запускает премаркет с «реальными токенами»

Криптовалютная биржа Binance анонсировала запуск премаркета, на котором будут торговаться реальные токены, а не деривативы.

Binance объединила Binance Spot и Binance Launchpool для реализации премаркета реальными токенами.

На площадку для фарминга Binance Launchpool монеты прилагаются раньше листинга на спотовом рынке. Новый инструмент Binance Pre-Market позволяет продавать свои доходы с платформы или наоборот покупать токены до официального появления на споте.

Binance Pre-Market доступен не во всех странах и регионах. Купленные на премаркете токены нельзя вывести или перевести на другой счет в листинг.

На многих других биржах уже есть возможность торговли криптоактивами в их официальный листинг. Однако там, как правило, предлагают производные финансовые инструменты.

К примеру,Coinbase позволяет торговать бессрочными фьючерсами на токены, которые пока не добавлены на спотовую площадку. На Bybit пользователи совершают сделки по покупке или продаже актива с использованием залога в USDT, выступающей в роли гарантии расчета.

SEC отложила одобрение опционов на спотовые ETH-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения по предложению Nasdaq о листинге опционов на базе спотовых Ethereum-ETF от BlackRock и Bitwise. Ведомство продлило срок рассмотрения до 10 ноября.

«Комиссия считает целесообразным установить более длительный период для принятия мер по предлагаемому изменению правил, чтобы у нее было достаточно времени на рассмотрение заявки», — говорится в сообщении.

MicroStrategy запустит кредитование в биткоине — Benchmark

MicroStrategy может диверсифицировать доходы от биткоин-активов путем предоставления кредитов в первой криптовалюте. Такую гипотезу выдвинули в Benchmark, сообщает The Block.

Эксперты считают, что подобная инициатива компенсирует процентные выплаты по долгам и пополнит ее активы без опасений в чрезмерном леверидже или разведении доли акционеров.

Аналитики напомнили о привлечении MicroStrategy $1,01 млрд из-за выпуска конвертируемых облигаций, часть которых пошла на покупку 7420 BTC за $458,2 млн (по цене примерно $61 750 за монету).

Основатель корпорации Майкл Сейлор рассматривал идею кредитования биткоинами для получения прибыли, но считал это невыполнимым из-за отсутствия надежных контрагентов.

Если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) смягчит позицию не только в отношении учреждений, но распространит ее на корпорации, то MicroStrategy получит доступ к крупным институциональным контрагентам для кредитования с большей уверенностью в возврате ссуды.

У QCP Capital отметили шансы на рост криптовалют из-за стимулов в Китае.

В Китае можно ожидать дополнительных стимулирующих мер, которые поддержат рост рисковых активов, включая криптовалюты. К такому выводу пришли в QCP Capital, сообщает Forklog.

4 сентября Народный банк Китая (НБК) сообщил о послаблении в монетарной политике, включая снижение ставок по ряду инструментов и сокращение норм резервирования.

Последний шаг высвободил для кредитных организаций около 1 трлн юаней ($142 млрд). Вдвое меньшую сумму власти КНР направят в поддержку акций.

«НБК подал сигнал о готовности к большему смягчению. […] Все основные денежные регуляторы, за исключением Ц Б Японии, готовы придать ликвидность», — говорится в комментарии.

Эксперты ожидают, что предстоящий скачок котировок цифровых активов застанет многих инвесторов врасплох.

Аналитик BRN Валентин Фурнье в комментарии для The Block отметил, что приток ликвидности окажет положительный эффект на монеты с низкой рыночной капитализацией.

«Биткоин стабилизируется ниже $64 000. На рынке существует множество коротких позиций, способных сформировать шорт-сквиз, способствуя восходящему импульсу», — заявил он.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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