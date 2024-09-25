В Украине разоблачили схему конвертации электронных денег через подсанкционную платежную систему Webmoney

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, незаконно обменивавших электронные деньги из подсанкционной платежной системы Webmoney Transfer на безналичные средства и наличные деньги. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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«Фигуранты осуществляли все транзакции, в том числе и с российским рублем, без лицензии Национального банка Украины и с нарушениями законодательства Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, проверяется вероятное использование этого механизма в финансировании спецслужбами страны-агрессора подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что подозреваемые размещали заявки на приобретение, продажу и вывод электронных средств на одном из российских сайтов.

В дальнейшем получали от других лиц оплату и переводы с собственных электронных кошельков.

Общий объем проводимых финансовых операций составляет десятки миллионов гривен.

Обыски

Стражи порядка провели 14 обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой Запорожской областях.

12 лицам было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, а также неправомерный выпуск или использование электронных денег).

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается.