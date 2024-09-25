Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, незаконно обменивавших электронные деньги из подсанкционной платежной системы Webmoney Transfer на безналичные средства и наличные деньги. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В Украине разоблачили схему конвертации электронных денег через подсанкционную платежную систему Webmoney
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«Фигуранты осуществляли все транзакции, в том числе и с российским рублем, без лицензии Национального банка Украины и с нарушениями законодательства Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, проверяется вероятное использование этого механизма в финансировании спецслужбами страны-агрессора подрывной деятельности против Украины.
Установлено, что подозреваемые размещали заявки на приобретение, продажу и вывод электронных средств на одном из российских сайтов.
В дальнейшем получали от других лиц оплату и переводы с собственных электронных кошельков.
Общий объем проводимых финансовых операций составляет десятки миллионов гривен.
Обыски
Стражи порядка провели 14 обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой Запорожской областях.
12 лицам было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, а также неправомерный выпуск или использование электронных денег).
Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается.
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