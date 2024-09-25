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25 сентября 2024, 15:17 Читати українською

Средняя зарплата госслужащих в августе снизилась до 56 тысяч. Где самые большие зарплаты

Средняя зарплата сотрудников государственных органов власти центрального уровня в августе 2024 уменьшилась до 55,8 тыс. грн, по сравнению с 58,5 тыс. грн в июле. Тем не менее еще в январе средняя зарплата чиновников составляла 38 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, полученные от государственных органов власти за август 2024 года.

Средняя зарплата сотрудников государственных органов власти центрального уровня в августе 2024 уменьшилась до 55,8 тыс.
Фото: НБУ

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Отмечается, в структуру общей суммы заработной платы входят разные выплаты, в частности при предоставлении отпусков. Это может создавать определенные отклонения от уровня выплат месяц к месяцу.

Где самые большие зарплаты

Наибольшие зарплаты получают в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем работники получают 111,9 тыс. грн.

Далее следует Антимонопольный комитет со средней заработной платой 97 тыс. грн.

На третьем месте Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, где в среднем платят 79,7 тыс. грн.

За ней следует Комитет по Национальной премии Украины имени Бориса Патона со средними зарплатами в 79,6 тыс. грн.

Замыкает пятерку Министерство цифровой трансформации Украины, где средняя зарплата 74,1 тыс. грн.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2025 году размер минимальной заработной платы останется без изменений в течение всего года. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+14
Prya
Prya
25 сентября 2024, 15:46
#
Надо больше. Полтора штукаря бакинских маловато будет
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
25 сентября 2024, 16:09
#
А де середні показники з.п. держслужбовців нижнього рівня, соромно показати? (хайпу не буде)
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