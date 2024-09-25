Средняя зарплата госслужащих в августе снизилась до 56 тысяч. Где самые большие зарплаты

Средняя зарплата сотрудников государственных органов власти центрального уровня в августе 2024 уменьшилась до 55,8 тыс. грн, по сравнению с 58,5 тыс. грн в июле. Тем не менее еще в январе средняя зарплата чиновников составляла 38 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, полученные от государственных органов власти за август 2024 года.

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Отмечается, в структуру общей суммы заработной платы входят разные выплаты, в частности при предоставлении отпусков. Это может создавать определенные отклонения от уровня выплат месяц к месяцу.

Где самые большие зарплаты

Наибольшие зарплаты получают в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем работники получают 111,9 тыс. грн.

Далее следует Антимонопольный комитет со средней заработной платой 97 тыс. грн.

На третьем месте Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, где в среднем платят 79,7 тыс. грн.

За ней следует Комитет по Национальной премии Украины имени Бориса Патона со средними зарплатами в 79,6 тыс. грн.

Замыкает пятерку Министерство цифровой трансформации Украины, где средняя зарплата 74,1 тыс. грн.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2025 году размер минимальной заработной платы останется без изменений в течение всего года. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.