NovaPay запустила аналог банки, как у mono

В приложении NovaPay появилась новая функция — «Кейс» — для всех видов сборов, крупных покупок, оплаты общих счетов, сообщили в компании. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Клиенты могут открыть три вида кейсов для разных целей:
- без конкретной цели по собранным средствам — поможет спланировать большие покупки, существенные затраты или просто накопить средства. Можно настроить списание с зарплаты, других поступлений или пополнять;
- с четкой финальной суммой — подходит для сборов, потому что позволяет установить конкретную денежную цель. Средства можно накапливать любым удобным способом: пополнять с карт разных банков, делиться ссылкой на кейс в соцсетях или мессенджерах, через скан QR-кода;
- с фиксированной суммой для многих участников — позволяет собирать деньги, когда известна сумма равных платежей для разных участников сбора. Подходит для таких случаев как общая оплата счета компанией друзей.
Как открыть «Кейс» в приложении NovaPay:
- зайти в раздел «Кейс» в приложении,
- нажать «Открыть»,
- ввести название или цель,
- выбрать тип Кейса.
Пополнить «Кейс» можно разными способами: через приложение, по реквизитам IBAN, по ссылке, с помощью Google Pay или Apple Pay, по QR-коду. С кейса можно в любой момент снять средства — частично или полностью. Одновременно можно создать до 20 активных кейсов. Пока таким образом собирать средства могут граждане Украины.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
і продовжимо тим, що можете піти на укрпошту і спробувати там післяплату або платити повну передоплату.
не подобаються тарифи Новапей на післяплату — є інші конкуренти по службам доставки чи інші способи оплати.
і ще в Новапей є три тарифні плани (якщо не помиляюсь) на прийом післяплати. ви ж описати один найгірший для покупця