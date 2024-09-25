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25 сентября 2024, 13:12 Читати українською

NovaPay запустила аналог банки, как у mono

В приложении NovaPay появилась новая функция — «Кейс» — для всех видов сборов, крупных покупок, оплаты общих счетов, сообщили в компании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В приложении NovaPay появилась новая функция — «Кейс» — для всех видов сборов, крупных покупок, оплаты общих счетов, сообщили в компании.

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Клиенты могут открыть три вида кейсов для разных целей:

  • без конкретной цели по собранным средствам — поможет спланировать большие покупки, существенные затраты или просто накопить средства. Можно настроить списание с зарплаты, других поступлений или пополнять;
  • с четкой финальной суммой — подходит для сборов, потому что позволяет установить конкретную денежную цель. Средства можно накапливать любым удобным способом: пополнять с карт разных банков, делиться ссылкой на кейс в соцсетях или мессенджерах, через скан QR-кода;
  • с фиксированной суммой для многих участников — позволяет собирать деньги, когда известна сумма равных платежей для разных участников сбора. Подходит для таких случаев как общая оплата счета компанией друзей.

Как открыть «Кейс» в приложении NovaPay:

  • зайти в раздел «Кейс» в приложении,
  • нажать «Открыть»,
  • ввести название или цель,
  • выбрать тип Кейса.

Пополнить «Кейс» можно разными способами: через приложение, по реквизитам IBAN, по ссылке, с помощью Google Pay или Apple Pay, по QR-коду. С кейса можно в любой момент снять средства — частично или полностью. Одновременно можно создать до 20 активных кейсов. Пока таким образом собирать средства могут граждане Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+15
torn
torn
25 сентября 2024, 13:17
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
torn
torn
25 сентября 2024, 13:17
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому банкам державні органи обмежили розмір цих комісій, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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0
Volodymyr Dozirtsiv
Volodymyr Dozirtsiv
25 сентября 2024, 14:12
#
Почнемо з того, що в Нової пошти псевдоеквайринг і там оплати йдуть як п2п переказ.
і продовжимо тим, що можете піти на укрпошту і спробувати там післяплату або платити повну передоплату.
не подобаються тарифи Новапей на післяплату — є інші конкуренти по службам доставки чи інші способи оплати.
і ще в Новапей є три тарифні плани (якщо не помиляюсь) на прийом післяплати. ви ж описати один найгірший для покупця
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0
torn
torn
25 сентября 2024, 15:20
#
Я пишу не з позиції покупця, а з позиції продавця, не я обираю службу доставки та спосіб оплати. Але за все платить покупець, всі ці комісії закладені в ціну товара, що робить мій товар дорожчим, а отже менш конкурентоспроможним. Новапей отримала урізану банківську ліцензію і виступає як банк еквайєр при оплаті через свої термінали. Чому тоді комісія в 3 рази вища? Покупці не зацікавлені купувати дешевше?
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