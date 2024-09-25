NovaPay запустила аналог банки, как у mono

В приложении NovaPay появилась новая функция — «Кейс» — для всех видов сборов, крупных покупок, оплаты общих счетов, сообщили в компании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Клиенты могут открыть три вида кейсов для разных целей:

без конкретной цели по собранным средствам — поможет спланировать большие покупки, существенные затраты или просто накопить средства. Можно настроить списание с зарплаты, других поступлений или пополнять;

с четкой финальной суммой — подходит для сборов, потому что позволяет установить конкретную денежную цель. Средства можно накапливать любым удобным способом: пополнять с карт разных банков, делиться ссылкой на кейс в соцсетях или мессенджерах, через скан QR-кода;

с фиксированной суммой для многих участников — позволяет собирать деньги, когда известна сумма равных платежей для разных участников сбора. Подходит для таких случаев как общая оплата счета компанией друзей.

Как открыть «Кейс» в приложении NovaPay:

зайти в раздел «Кейс» в приложении,

нажать «Открыть»,

ввести название или цель,

выбрать тип Кейса.

Пополнить «Кейс» можно разными способами: через приложение, по реквизитам IBAN, по ссылке, с помощью Google Pay или Apple Pay, по QR-коду. С кейса можно в любой момент снять средства — частично или полностью. Одновременно можно создать до 20 активных кейсов. Пока таким образом собирать средства могут граждане Украины.