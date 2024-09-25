Финансовые компании и ломбарды нарастили объемы активов и основных видов услуг — НБУ

Финансовые компании и ломбарды нарастили объемы активов и основных видов услуг, а у страховщиков, занимающихся рисковым страхованием, возобновился рост премий. В то же время премии по страхованию жизни в дальнейшем сокращались, а объем активов кредитных союзов снизился. Об этом говорится в новом Обзоре небанковского финансового сектора НБУ .

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Страховщики

Активы страховщиков жизни за второй квартал выросли на 4%, а активы рисковых страховщиков из-за исключения из реестра ряда компаний сократились на 1%.

Валовые премии рискового страхования во втором квартале выросли на 10% кв/кв, их объем выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем премий вырос как в розничном, так и корпоративном сегментах. Вместе с премиями росли и выплаты — уровень выплат за последние четыре квартала вырос с 36% до 40%.

После резкого роста во второй половине 2023 года премии по страхованию жизни сокращаются два квартала подряд, в то же время в апреле-июне их объемы были на 15% выше показателя прошлого года. Объемы выплат в апреле-июне несколько выросли.

Вследствие этого уровень выплат в годовом исчислении также медленно рос. Во втором квартале страховые премии выросли по транспортному страхованию (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта»), в то время как несколько сократились по личному (жизнь и здоровье).

Эти продукты остаются ключевыми на рынке: по результатам второго квартала по ним получено 84% премий и произведено 93% выплат. В первом полугодии прибыль страховщиков жизни и рисковых страховщиков выросла по сравнению с первым полугодием 2023 года, хотя показатели рентабельности капитала улучшились только в сегменте рискового страхования.

Количество убыточных компаний и дальше сокращалось. По результатам первого полугодия 34 компании, из которых 29 учреждений на середину сентября находились в Государственном реестре финансовых учреждений, нарушали хотя бы одно из требований регулятора: к капиталу платежеспособности (SCR) и минимальному капиталу (MCR).

Две трети нарушителей соответствующих нормативов предоставили НБУ планы возобновления деятельности и/или финансирования, почти все они согласованы. Однако остальные компании уже покинули рынок либо планируют добровольно выйти из рынка, либо принудительно будут выведены из-за несостоятельности работать по новым требованиям.

Кредитные союзы

Продолжался дальнейший выход с рынка кредитных союзов и объемы их активов сокращались — на 1% кв/кв. Кредитный портфель за квартал почти не изменился. В то же время, объемы депозитов во втором квартале уменьшились на 1%, дополнительных паевых взносов — на 13%.

Чистый процентный доход за квартал вырос на 2%, однако в годовом исчислении продолжалось уменьшение его объемов из-за уменьшения кредитного портфеля и процентных ставок по всем видам кредитов. Это обусловило неэффективность операционной деятельности кредитных союзов, учитывая почти неизменные высокие административные расходы.

Несмотря на неэффективность операционной деятельности союзов, сегмент в целом получил прибыль за счет доходов от расформирования резервов и пособий от USAID.

На начало июля норматив достаточности капитала нарушали восемь кредитных союзов.

Финансовые компании и ломбарды

Во втором квартале произошло снижение объема активов сегмента на 12,3%, однако объем всех видов услуг возрос.

Финансовые компании наращивают кредитование населения четыре квартала подряд. Объем предоставленных новых кредитов домохозяйствам вырос на 5,3% во втором квартале, однако до сих пор меньше «довоенных» показателей. В то же время идет сокращение объемов новых кредитов бизнеса.

В апреле-июне объемы операций лизинга выросли почти на треть. Заметным было увеличение факторинговых операций — на 22,7%. И впервые с начала вторжения России существенно возросли объемы операций по предоставлению гарантий.

По итогам шести месяцев 2024 года финансовые компании получили 5,8 млрд грн прибыли, почти половину из которой заработала государственная «Укрфинжилье» — оператор программы «єОселя».

Во втором квартале деятельность ломбардов несколько оживилась. Объемы активов и новых кредитов выросли, доходы от предоставления финуслуг увеличились, поэтому сегмент получил прибыль.