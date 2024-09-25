Сегодня отключения света не прогнозируются — Укрэнерго

В среду, 25 сентября, меры по ограничению потребления электроэнергии в Украине не планируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию с 16:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

Энергетики также призвали граждан перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Напомним

По прогнозам экспертов, опрошенных Мониторинговой миссией Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.

«Минфин» также писал, что Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.