В среду, 25 сентября, меры по ограничению потребления электроэнергии в Украине не планируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня отключения света не прогнозируются — Укрэнерго
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«Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию с 16:00 до 22:00», — говорится в сообщении.
Энергетики также призвали граждан перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы — с 10:00 до 16:00.
Напомним
По прогнозам экспертов, опрошенных Мониторинговой миссией Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.
«Минфин» также писал, что Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.
Источник: Минфин
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