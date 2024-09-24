В Минфине объяснили, зачем в госбюджете-2025 хотят восстановить Дорожный фонд

В Министерстве финансов Украины считают, что возобновление ассигнований на Дорожный фонд будет способствовать финансированию ремонта дорог и погашению предыдущих долгов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время брифинга, сообщает Укринформ.

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По его словам, одним из последствий отмены отдельного фонда для нужд дорожного хозяйства в 2023 году стала необходимость финансирования потребностей дорожного хозяйства в ручном режиме за счет Резервного фонда государственного бюджета.

«Считаю это некачественным решением. Целесообразнее направить средства в отдельный фонд, как это было раньше. В частности, чтобы иметь возможность и рассчитываться с долгами (большая часть средств предусмотрена на погашение долговых обязательств, взятых в предыдущие годы), и финансировать содержание дорожной инфраструктуры.

Ведь сейчас есть достаточно рисковая история, которая постоянно создает бюджетное напряжение. Имею в виду потребность и заявки отдельных территорий на выделение денег из-за необходимости ремонта дорог, особенно в районах, приближенных к боевым действиям", — объяснил Марченко.

Однако системный подход, по его убеждению, будет способствовать более качественному распределению средств.

Напомним

«Минфин» писал, что в проекте государственного бюджета на 2025 год закладывают расходы на Государственный дорожный фонд, в размере 43,2 млрд грн.