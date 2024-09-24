Украинская система BankID прошла предварительную оценку на соответствие требованиям европейского регламента eIDAS, устанавливающего стандарты для электронной идентификации, аутентификации и подписей. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Украинская BankID отвечает требованиям ЕС: предварительная оценка
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«В долгосрочной перспективе это может стать отправной точкой для признания системы BankID схемой электронной идентификации, которую можно будет использовать в ЕС», — указал НБУ.
Оценку BankID провел консорциум во главе с греческой компанией QMSCERT Audits Inspections Certifications.
QMSCERT определила несколько элементов, которые нужно будет внедрить для приведения BankID в полное соответствие требованиям eIDA:
- внедрение и нормативное урегулирование внутри системы элементов, присущих схем электронной идентификации, как-то: определение услуги и средств электронной идентификации;
- внедрение правил использования и возможности управления электронной идентификации;
- уточнение требований к многофакторной аутентификации пользователя;
- внедрение планов прекращения участия в схеме электронной идентификации для банков-участников;
- проведение периодических аудитов абонентов-идентификаторов;
- внедрение и регулярное проведение тестов на проникновение (Penetration test);
- внедрение и соблюдение политики жизненного цикла для криптографических ключей, используемых абонентами для шифрования персональных данных.
Источник: Минфин
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