Украинская BankID отвечает требованиям ЕС: предварительная оценка

Украинская система BankID прошла предварительную оценку на соответствие требованиям европейского регламента eIDAS, устанавливающего стандарты для электронной идентификации, аутентификации и подписей. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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«В долгосрочной перспективе это может стать отправной точкой для признания системы BankID схемой электронной идентификации, которую можно будет использовать в ЕС», — указал НБУ.

Оценку BankID провел консорциум во главе с греческой компанией QMSCERT Audits Inspections Certifications.

QMSCERT определила несколько элементов, которые нужно будет внедрить для приведения BankID в полное соответствие требованиям eIDA: