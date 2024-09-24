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24 сентября 2024, 12:13 Читати українською

Украинская BankID отвечает требованиям ЕС: предварительная оценка

Украинская система BankID прошла предварительную оценку на соответствие требованиям европейского регламента eIDAS, устанавливающего стандарты для электронной идентификации, аутентификации и подписей. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Украинская система BankID прошла предварительную оценку на соответствие требованиям европейского регламента eIDAS, устанавливающего стандарты для электронной идентификации, аутентификации и подписей.

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«В долгосрочной перспективе это может стать отправной точкой для признания системы BankID схемой электронной идентификации, которую можно будет использовать в ЕС», — указал НБУ.

Оценку BankID провел консорциум во главе с греческой компанией QMSCERT Audits Inspections Certifications.

QMSCERT определила несколько элементов, которые нужно будет внедрить для приведения BankID в полное соответствие требованиям eIDA:

  • внедрение и нормативное урегулирование внутри системы элементов, присущих схем электронной идентификации, как-то: определение услуги и средств электронной идентификации;
  • внедрение правил использования и возможности управления электронной идентификации;
  • уточнение требований к многофакторной аутентификации пользователя;
  • внедрение планов прекращения участия в схеме электронной идентификации для банков-участников;
  • проведение периодических аудитов абонентов-идентификаторов;
  • внедрение и регулярное проведение тестов на проникновение (Penetration test);
  • внедрение и соблюдение политики жизненного цикла для криптографических ключей, используемых абонентами для шифрования персональных данных.
Источник: Минфин
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