Украинцам насчитали уже более 23 млн грн по программе «Национальный кэшбек»

663 тысяч украинцев, которые присоединились к программе «Национальный кэшбек», видят свой кэшбек в «Дии». В общей сложности им насчитали 23,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики по результатам третьей недели бета-тестирования программы.

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По словам министерства экономики Юлии Свириденко, часть банков-партнеров уже настроили передачу данных о транзакциях. Это позволило рассчитать и отразить в «Дии» кэшбек за покупки за период со 2 по 22 сентября.

По состоянию на 23 сентября в «Национальный кэшбек» уже присоединились около 1,5 млн украинцев. Они открыли в банках 1,65 млн карт. Обозначили в «Дии» карточку для выплат 812 тыс. граждан.

Напомним, что бета-тест программы в Действии начался 2 сентября.