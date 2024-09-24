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24 сентября 2024, 11:23 Читати українською

Украинцам насчитали уже более 23 млн грн по программе «Национальный кэшбек»

663 тысяч украинцев, которые присоединились к программе «Национальный кэшбек», видят свой кэшбек в «Дии». В общей сложности им насчитали 23,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики по результатам третьей недели бета-тестирования программы.

663 тысяч украинцев, которые присоединились к программе «Национальный кэшбек», видят свой кэшбек в «Дии».

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По словам министерства экономики Юлии Свириденко, часть банков-партнеров уже настроили передачу данных о транзакциях. Это позволило рассчитать и отразить в «Дии» кэшбек за покупки за период со 2 по 22 сентября.

По состоянию на 23 сентября в «Национальный кэшбек» уже присоединились около 1,5 млн украинцев. Они открыли в банках 1,65 млн карт. Обозначили в «Дии» карточку для выплат 812 тыс. граждан.

Напомним, что бета-тест программы в Действии начался 2 сентября.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
RobinG
RobinG
24 сентября 2024, 12:27
#
23,6/0,663 =35,6 грн/чел за 20 дней. 1 чел за 20 дней приобрел товаров украинского производства на 356 грн. или 1 чел — 17,8 грн на день.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
24 сентября 2024, 12:49
#
Тому що більшість ложила на тупі нісенітниці.
+
0
Riojas
Riojas
24 сентября 2024, 13:02
#
Это на самом деле очень мало, учитывая что нормальный хлеб уже стоит 32 грн
+
0
torn
torn
24 сентября 2024, 13:24
#
Программа исключительно для громких заголовков и пиара Юлии Свириденко
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