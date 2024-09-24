Российское правительство прогнозирует снижение доходов от нефти и газа в течение следующих трех лет из-за снижения цен на энергоносители и более мягкого налогового режима для Газпрома. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно проекту трехлетнего бюджета, с которым ознакомилось агентство, этот ключевой источник средств для Кремля сократится на 14% с 2024 по 2027 год, что повлияет на войну против Украины.

По прогнозам правительства россии, в следующем году российская нефтяная и газовая промышленность планирует внести в государственную казну 10,94 трлн рублей ($118 млрд) налогов. Это будет на 3,3% меньше прогноза на 2024 год. Ожидается, что годовая выручка продолжит снижаться в следующие два года, достигнув 9,77 трлн рублей в 2027 году, свидетельствуют документы.

Поток нефтедолларов помог Кремлю продлить военную агрессию против Украины уже третий год, несмотря на санкции Запада. россия обошла эти ограничения, накопив теневой флот танкеров для доставки нефти и сжиженного газа новым клиентам в Азии.

Последние прогнозы по понижению доходов отражают ослабление глобальных энергетических рынков. Ожидается, что средняя экспортная цена российской нефти со следующего года упадет ниже 70 долларов за баррель. Также прогнозируется, что средние контрактные цены на национальный экспорт газа сократятся к 2027 году.

Согласно прогнозам, в долгосрочной перспективе нефть может стать еще более дешевой, поскольку спрос уменьшится, а возобновляемая энергетика станет более популярной.

Снижение налогов для Газпрома

Еще одним фактором, способствующим прогнозируемому снижению доходов российского бюджета от продажи нефти и газа в следующем году, является план по снятию дополнительной налоговой нагрузки с Газпрома, который долгое время являлся основным источником средств для правительства.

То есть это означает, что Газпром будет платить меньше налогов в государственный бюджет россии.

После полномасштабного вторжения в Украину российский газовый гигант сократил большую часть своего трубопроводного экспорта в Европу, которая раньше являлась его крупнейшим внешним рынком.

Это решение привело к первому чистому ущербу Газпрому с начала века в 2023 году. Однако правительство ввело неожиданный налог на добычу газа для Газпрома, ожидая получать дополнительные 50 млрд рублей от компании ежемесячно в период между 2023 и 2025 годами.

Согласно документам, сейчас существует план облегчения налогового бремени для Газпрома. В случае его принятия более мягкий фискальный режим сократит налоговые поступления россии от добычи газа более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом до чуть более 1 трлн рублей в 2025 году.

Однако налоговые льготы могут способствовать финансовым результатам «Газпрома», которые начали возобновляться в начале этого года. Если Газпром возобновит выплату дивидендов, это может частично компенсировать снижение доходов государства, поскольку государство является крупнейшим акционером компании.