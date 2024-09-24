Во вторник, 24 сентября, меры по ограничению потребления электроэнергии не планируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Отключения света сегодня не планируются
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«Пользоваться мощными электроприборами лучше в дневные часы — с 10.00 до 16.00», — говорится в сообщении.
Энергетики также призвали граждан потреблять электроэнергию бережно с 16:00 до 22:00.
Напомним
По прогнозам экспертов, опрошенных Мониторинговой миссией Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.
«Минфин» также писал, что Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.
Источник: Минфин
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