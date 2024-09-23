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23 сентября 2024, 17:13 Читати українською

Telegram будет раскрывать личные данные тех, кто занимается нелегальной деятельностью

Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и телефонные номера тех, кто занимается нелегальной деятельностью. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и телефонные номера тех, кто занимается нелегальной деятельностью.

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По его словам, функцией поиска в Telegram злоупотребляют люди, которые нарушают условия платформы и продают нелегальные товары.

Чтобы удержать злоумышленников от злоупотребления поиском Telegram, модерация мессенджера обновила условия использования и политику конфиденциальности, чтобы обеспечить их согласованность по всему миру.

«Мы четко дали понять, что IP-адреса и номера телефонов нарушающих наши правила могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на законные запросы», — говорится в сообщении.

По словам Дурова, эти меры должны отпугнуть преступников.

«Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров», — добавил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
TAN72
TAN72
23 сентября 2024, 17:36
#
Полная свобода слова и т. д.😂
+
+24
Sarevok
Sarevok
23 сентября 2024, 17:57
#
СБУ уже потирает руки в предвкушении возможности постучаться домой к каждому, кто пишет неприятное про найвеличнішого лідора сучасності і його потужну команду професіаналів.
+
0
Taras35
Taras35
23 сентября 2024, 18:53
#
Залишилось невиличке питання. Зовсім маленьке. Яким саме органам яких саме держав і за які саме «нелегальні злочини». У різних держав і народностей різне поняття злочинів і нелегального — у піратів Сомалі і росіян злочин не віддавати їм територію, будинки, машини інше майно, життя, дівчат жінок дітей. Без уточнення Телеграм може стати фейсбуком і твітером і на його місце прийде інший Дуров з іншим Телеграмом.
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