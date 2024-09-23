Telegram будет раскрывать личные данные тех, кто занимается нелегальной деятельностью

Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и телефонные номера тех, кто занимается нелегальной деятельностью. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, функцией поиска в Telegram злоупотребляют люди, которые нарушают условия платформы и продают нелегальные товары.

Чтобы удержать злоумышленников от злоупотребления поиском Telegram, модерация мессенджера обновила условия использования и политику конфиденциальности, чтобы обеспечить их согласованность по всему миру.

«Мы четко дали понять, что IP-адреса и номера телефонов нарушающих наши правила могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на законные запросы», — говорится в сообщении.

По словам Дурова, эти меры должны отпугнуть преступников.

«Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров», — добавил он.