Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и телефонные номера тех, кто занимается нелегальной деятельностью. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Telegram будет раскрывать личные данные тех, кто занимается нелегальной деятельностью
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По его словам, функцией поиска в Telegram злоупотребляют люди, которые нарушают условия платформы и продают нелегальные товары.
Чтобы удержать злоумышленников от злоупотребления поиском Telegram, модерация мессенджера обновила условия использования и политику конфиденциальности, чтобы обеспечить их согласованность по всему миру.
«Мы четко дали понять, что IP-адреса и номера телефонов нарушающих наши правила могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на законные запросы», — говорится в сообщении.
По словам Дурова, эти меры должны отпугнуть преступников.
«Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров», — добавил он.
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