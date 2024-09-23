Россияне залезли в рекордные за 2,5 года долги по кредитным картам

Россияне начали активно увеличивать долги по кредитным картам. В августе держатели кредиток потратили 33,9% от доступного по ним лимита. За месяц показатель вырос на 1,9 п. п. и стал рекордным с начала 2022 года, когда он составлял 31,6%. Это следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», пишет Мoscow Тimes.

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Согласно статистике организации, россияне почти непрерывно наращивали долю используемого лимита по картам с августа 2023 года. При этом средний чек в сегменте кредиток достиг максимума в июле — 113,1 тыс. руб.

По словам гендиректора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, расходы россиян по кредитным картам выросли из-за роста потребительских цен.

«Количество трат могло остаться прежним, а суммы совершенных операций по картам увеличились вслед за ценами», — пояснил он.

Держатели кредиток могли больше тратить на отпуск, ремонт и прочие бытовые нужды, рассчитывая закрыть задолженность в беспроцентный период, что выгодно в условиях высоких процентных ставок.

Рост уровня расходов по кредитным картам может быть связан с увеличением финансовой нагрузки на заемщиков.

По данным ЦБ, к концу 2023 года пользователей кредитных карт в россии впервые стало больше, чем граждан с потребкредитами, — 27 млн человек.

За год число держателей кредиток увеличилось на 6,6 млн, или почти на треть. Всего в стране на 1 января 2024 года насчитывалось 50 млн заемщиков, из которых 34,8% имели три и более кредита одновременно. 6,5 млн клиентов банков имеют долг сразу по двум кредитным картам.