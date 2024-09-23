После двухнедельного падения акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже начали расти

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 13 по 20 сентября повысился на 0,5% или на 1,39 пункта до 257,42 пункта после двухнедельного падения. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українські Новини.