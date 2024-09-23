Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 13 по 20 сентября повысился на 0,5% или на 1,39 пункта до 257,42 пункта после двухнедельного падения. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українські Новини.
После двухнедельного падения акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже начали расти
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В начале указанного периода индекс составил 256,03 пункта, в конце — 257,42 пункта.
Наибольший рост показали акции компании «Агротон» (+3,7%), наибольшее падение — компании KSG Agro (-1,4%).
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Напомним
Национальный индекс цен WIG-Ukraine с 6 по 13 сентября снизился на 2,5%, или на 6,64 пункта до 256,03 пункта.
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Источник: Минфин
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