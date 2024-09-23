Правительство Германии решило пока больше не продавать акции Commerzbank

Правительство Германии решило больше не продавать акции Commerzbank AG в ближайшем будущем, заявило германское финансовое агентство.

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Что известно

Ранее в сентябре правительство начало сокращать долю в Commerzbank, которой владеет со времен финансового кризиса 2008 года, продав 4,5% акций банка итальянскому UniCredit. В результате доля государства в Commerzbank сократилась до 12% с 16,49%.

UniCredit заплатил 13,2 евро за акцию Commerzbank.

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Финансовое агентство сообщило, что решило пока не продолжать сокращение пакета акций Commerzbank «до дальнейшего уведомления».

«Commerzbank — стабильный и прибыльный фининститут. Его стратегия предполагает независимость. Правительство будет поддерживать это, сохраняя свою долю в банке», — заявило ведомство.