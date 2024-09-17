UniCredit пытается увеличить свою долю в Commerzbank до 30%

Итальянский UniCredit планирует в ближайшие дни подать заявку в Европейский центральный банк на получение разрешения на увеличение доли в Commerzbank до 30%, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

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Что это значит

Если он получит такое разрешение от ЕЦБ, то, согласно законодательству ФРГ, UniCredit будет обязан сделать предложение о покупке Commerzbank.

При этом собеседник агентства отмечает, что обращение в ЕЦБ не означает, что UniCredit удастся выкупить эту долю или в принципе продолжить покупку акций банка.

Напомним

Ранее UniCredit уже запрашивал у Европейского центрального банка разрешение на увеличение доли в Commerzbank до 9,9 %. Тогда главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел заявлял, что не исключает возможности полного поглощения Commerzbank.

UniCredit уже несколько раз присматривался к покупке Commerzbank. В частности предшественник Орчела, француз Жан-Пьер Мустье предлагал объединить Commerzbank с HypoVereinsbank, которым, в том числе владеет UniCredit (однако переговоры на этот счет в итоге ни к чему не привели). UniCredit возродил свой интерес к Commerzbank вскоре после того, как Орчел, сменивший Мустье, прервал сделку по покупке итальянского Monte dei Paschi di Siena в конце 2021 года.

Однако и эти планы были сорваны — так как UniCredit сконцентрировался на решении проблем своего российского подразделения после начала военного вторжения россии в Украину.

Так, в сентябре 2024 года UniCredit сообщил о выкупе 9% акций в своем немецком конкуренте Commerzbank (4,5% акций было приобретено у правительства Германии, остальное — на бирже).