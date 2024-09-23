Потребление электроэнергии выросло. Укрэнерго просит не включать вечером мощные приборы

По данным Укрэнерго, по состоянию на 9:30 понедельника уровень потребления на 2,2% выше, чем в предыдущий рабочий день — 20 сентября. В воскресенье, 22 сентября, суточный максимум потребления соответствовал уровню предыдущего воскресенья — 15 сентября.

Укрэнерго просит потребителей по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневные часы, а вечером потреблять электричество бережливо.

Импорт электроэнергии

В понедельник, 23 сентября, запланированный импорт электроэнергии из соседних стран в Украину составляет 15 223 МВт-ч, экспорт не осуществляется.

«Импорт — будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 15 223 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1488 МВт. Экспорт — не проходит и не предполагается», — говорится в сообщении.

Напомним

По прогнозам экспертов, опрошенных Мониторинговой миссией Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.

«Минфин» также писал, что Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.