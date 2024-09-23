Дональд Трамп выпустил серебряные монеты по цене $100

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выпуске серебряных монет по цене в $100. Старт продаж намечен на 25 сентября 2024 года. Об этом он написал в Х, сообщает Incrypted.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Согласно официальному сайту, монеты отчеканены из серебра 999 пробы. На аверсе изображен портрет Трампа, на реверсе — Белый Дом.

«Это больше, чем просто предмет коллекционирования, это свидетельство стойкости и силы американского народа, наших патриотов, которых мы так любим», — заявил Трамп.

Покупателям доступны два варианта — с чернением и без. Монеты укомплектовываются сертификатом подлинности и специальным фетровым мешочком.

Примечательно, что продукция официально позиционируется как «медальоны».

«Чекан proof определяется как медальон высочайшего качества, созданный с использованием процесса, который позволяет добиться зеркальной отделки. […] Специальные средства и процессы обеспечивают четкие детали и зеркальную поверхность. Такая отделка предназначена прежде всего для коллекционеров, а не для общего обращения».

Далее в описании товара ясно указано, что монета не является законным платежным средством.

В составе каждой — одна унция серебра, рыночная стоимость которой составляет $30,88 на момент написания, согласно BullionVault. При этом цена монеты — $100. Тираж неограниченный.

Напомним

Это не первая фирменная продукция Трампа. Ранее он выпустил ограниченную серию «биткоин-кроссовок».

Также с политиком связано несколько NFT-коллекций. Объем продаж последней из них достиг $2,2 млн в первые сутки.