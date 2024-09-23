В августе украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных авто в возрасте до 5 лет

В прошлом месяце украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Авторынок в Украине

В течение августа свою первую регистрацию в Украине прошли более 25,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли треть от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 41%.

Дальше идут:

Бензиновые автомобили — 37%;

Дизельные — 11%;

Гибридные — 8%;

Автомобили с ГБО — 3%.

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