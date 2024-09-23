В прошлом месяце украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.
В августе украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных авто в возрасте до 5 лет
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Авторынок в Украине
В течение августа свою первую регистрацию в Украине прошли более 25,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли треть от этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 41%.
Дальше идут:
- Бензиновые автомобили — 37%;
- Дизельные — 11%;
- Гибридные — 8%;
- Автомобили с ГБО — 3%.
Топ-10 самых популярных авто
- Tesla Model Y — 588 ед.;
- Tesla Model 3 — 434 ед.;
- Hyundai Kona — 305 ед.;
- Nissan Rogue — 272 ед.;
- Mazda CX5 — 238 ед.;
- Kia Niro — 238 ед.;
- VW Tiguan — 214 ед.;
- Nissan Leaf — 190 ед.;
- VW Golf — 169 ед.;
- Chevrolet Bolt — 156 ед.
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Источник: Минфин
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