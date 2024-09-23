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23 сентября 2024, 9:43 Читати українською

Россия украла украинского зерна более чем на 30 миллиардов гривен

В Офисе генерального прокурора заявили, что ущерб вследствие присвоения россией украинского зерна составляет более 30 млрд грн, однако эти данные не окончательны. Об этом ОГП сообщает в телеграм-канал.

В Офисе генерального прокурора заявили, что ущерб вследствие присвоения россией украинского зерна составляет более 30 млрд грн, однако эти данные не окончательны.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Фактически россия шантажирует мировое сообщество реальной возможностью создания голода для других стран. В результате атак на зерновую и портовую инфраструктуру под риском существования оказался целый ряд стран Африки и Азии, получавших украинское зерно. Потому что Украина считалась и до сих пор является одним из ключевых поставщиков Всемирной продовольственной программы», — заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов на конференции United for Justice.

В прокуратуре выделили два периода атак россии на агропромышленную инфраструктуру, имеющие привязку к «зерновому соглашению».

«До подписания обстрелы осуществлялись из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженных объектов в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях. После того как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь целью стала Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру», — отметил Белоусов.

По его словам, с тех пор россия стала использовать большой диапазон совершенно разных способов поражения. Это ударные беспилотники типа Shahed, баллистические ракеты Искандер, ракеты тактической авиации и ракеты морского и наземного базирования.

«Это говорит лишь о том, что это хорошо скоординированная политика России. В таких атаках задействованы совершенно разные роды войск. И решения синхронно совершать атаки принимаются высшим военно-политическим руководством российской федерации», — подчеркнул Белоусов.

По его словам, россия пытается лишить украинцев средств к существованию: пытается украсть зерно, а если это не удается — уничтожить.

Белоусов добавил, что только на сегодняшний день убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.

«Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно как минимум прослеживается преступление против человечности, в более широкой перспективе — один из элементов геноцида, связанный с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно», — подчеркнул прокурор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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