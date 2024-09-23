Сегодня Укрэнерго не планирует отключений света

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«23 сентября меры ограничения потребления не планируются», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы и не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Напомним

По прогнозам экспертов, опрошенных Мониторинговой миссией Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.

«Минфин» также писал, что Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.