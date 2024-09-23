США готовят новый пакет военной помощи Украине на $375 миллионов

США готовят пакет военной помощи Украине на $375 млн. Его объявление планируется на этой неделе. Об этом пишет «Европейская правда».

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Что будет в пакете

Отмечается, что пакет помощи будет содержать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение.

Содержимое и объем пакета еще могут измениться.

Напомним

С мая США не объявляли Украине пакеты помощи на сумму более 275 миллионов долларов из-за механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющего передавать оружие с американских складов.

В рамках PDA последний раз помощь Украине выделяли ко Дню независимости — размер пакета составлял $125 млн.

Ранее советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан анонсировал «существенный пакет» военной помощи Украине, который должен быть готов к концу сентября.

Как известно, у Белого дома сейчас почти 6 миллиардов долларов в рамках механизма PDA. Эти средства могут «сгореть» с завершением финансового года в США менее чем через две недели, и Белый дом и Конгресс работают над решением этой проблемы.