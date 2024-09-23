«Новая почта» обновила свое приложение. Какие новые функции добавили

Компания «Новая почта» обновила свое приложение, добавив ряд новых функций. Об этом идет речь в сообщении компании, передает AIN.UA.

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Какие функции добавили

В приложении можно выбирать «любимые отделения и почтоматы» — те, где пользователи чаще всего забирают посылки, а также резервные (например, для больших посылок).

Также появилась функция «доставки по умолчанию». Чтобы воспользоваться услугой, в разделе «Любимый почтомат» нужно выбрать «Я хочу получать все свои посылки в почтомате».

Если посылка едет в отделение, но ее можно доставить в почтомат, новый цифровой помощник, по имени Сэнди сделает соответствующую «переадресацию» и известит клиента через приложение.

Кроме того, есть и другие обновления:

оформление переадресации: доступно редактирование, отмена и заказ ее повторно;

вызов курьера в три клика, а открытие ячейки — в один (также забирать из почтомата теперь можно без доступа к сети на телефоне). Посылку заберут от двери, даже если она тяжелее 30 кг;

отслеживание курьера в режиме реального времени за 15 мин до его приезда, а также возможность написать ему или ей напрямую через приложение;

приложение едино как для Украины, так и для всей Европы, поэтому отслеживать посылку стало удобнее;

посылку можно будет отправлять почтоматом даже без упаковки;

возможность оплачивать посылку за другого человека.

Также в приложении теперь есть возможность перевести чаевые сотруднику «Новой почты» — оператору, курьеру, контакт-центру — и оформить заявку на компенсацию в случае повреждения посылки.