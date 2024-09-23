Компания «Новая почта» обновила свое приложение, добавив ряд новых функций. Об этом идет речь в сообщении компании, передает AIN.UA.
«Новая почта» обновила свое приложение. Какие новые функции добавили
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Какие функции добавили
В приложении можно выбирать «любимые отделения и почтоматы» — те, где пользователи чаще всего забирают посылки, а также резервные (например, для больших посылок).
Также появилась функция «доставки по умолчанию». Чтобы воспользоваться услугой, в разделе «Любимый почтомат» нужно выбрать «Я хочу получать все свои посылки в почтомате».
Если посылка едет в отделение, но ее можно доставить в почтомат, новый цифровой помощник, по имени Сэнди сделает соответствующую «переадресацию» и известит клиента через приложение.
Кроме того, есть и другие обновления:
- оформление переадресации: доступно редактирование, отмена и заказ ее повторно;
- вызов курьера в три клика, а открытие ячейки — в один (также забирать из почтомата теперь можно без доступа к сети на телефоне). Посылку заберут от двери, даже если она тяжелее 30 кг;
- отслеживание курьера в режиме реального времени за 15 мин до его приезда, а также возможность написать ему или ей напрямую через приложение;
- приложение едино как для Украины, так и для всей Европы, поэтому отслеживать посылку стало удобнее;
- посылку можно будет отправлять почтоматом даже без упаковки;
- возможность оплачивать посылку за другого человека.
Также в приложении теперь есть возможность перевести чаевые сотруднику «Новой почты» — оператору, курьеру, контакт-центру — и оформить заявку на компенсацию в случае повреждения посылки.
Комментарии - 1
Вчора глючило, але сьогодні вже працює.