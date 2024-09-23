«Новая почта» обновила свое приложение. Какие новые функции добавили

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 сентября 2024, 8:58 Читати українською

«Новая почта» обновила свое приложение. Какие новые функции добавили

Компания «Новая почта» обновила свое приложение, добавив ряд новых функций. Об этом идет речь в сообщении компании, передает AIN.UA.

Компания «Новая почта» обновила свое приложение, добавив ряд новых функций.
Фото: d-academy.com.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие функции добавили

В приложении можно выбирать «любимые отделения и почтоматы» — те, где пользователи чаще всего забирают посылки, а также резервные (например, для больших посылок).

Также появилась функция «доставки по умолчанию». Чтобы воспользоваться услугой, в разделе «Любимый почтомат» нужно выбрать «Я хочу получать все свои посылки в почтомате».

Если посылка едет в отделение, но ее можно доставить в почтомат, новый цифровой помощник, по имени Сэнди сделает соответствующую «переадресацию» и известит клиента через приложение.

Кроме того, есть и другие обновления:

  • оформление переадресации: доступно редактирование, отмена и заказ ее повторно;
  • вызов курьера в три клика, а открытие ячейки — в один (также забирать из почтомата теперь можно без доступа к сети на телефоне). Посылку заберут от двери, даже если она тяжелее 30 кг;
  • отслеживание курьера в режиме реального времени за 15 мин до его приезда, а также возможность написать ему или ей напрямую через приложение;
  • приложение едино как для Украины, так и для всей Европы, поэтому отслеживать посылку стало удобнее;
  • посылку можно будет отправлять почтоматом даже без упаковки;
  • возможность оплачивать посылку за другого человека.

Также в приложении теперь есть возможность перевести чаевые сотруднику «Новой почты» — оператору, курьеру, контакт-центру — и оформить заявку на компенсацию в случае повреждения посылки.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
23 сентября 2024, 10:34
#
У застосунку можна обирати «улюблені відділення та поштомати» — ті, де користувачі найчастіше забирають посилки, а також резервні (наприклад, для великих посилок).

Вчора глючило, але сьогодні вже працює.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами