Нацбанк не покупал валюту на прошлой неделе

Нацбанк продолжает свою политику валютных интервенций и не покупает валюту, пытаясь таким образом укрепить гривну. В течение прошлой недели регулятор продал $826,4 млн.

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Это немного больше, чем в предыдущую неделю — 746,45 млн. В то же время НБУ уже две недели вообще не покупает валюту. В сентябре регулятор купил всего $0,6 млн, в то время как объем продаж составил $2,3 млрд.

Официальный курс гривны в паре с долларом на прошлой неделе

Как видно на этом графике, доллар вырос с 41,31 до 41,44 грн.

Источник: НБУ

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