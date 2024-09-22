Нацбанк продолжает свою политику валютных интервенций и не покупает валюту, пытаясь таким образом укрепить гривну. В течение прошлой недели регулятор продал $826,4 млн.
Нацбанк не покупал валюту на прошлой неделе
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Это немного больше, чем в предыдущую неделю — 746,45 млн. В то же время НБУ уже две недели вообще не покупает валюту. В сентябре регулятор купил всего $0,6 млн, в то время как объем продаж составил $2,3 млрд.
Официальный курс гривны в паре с долларом на прошлой неделе
Как видно на этом графике, доллар вырос с 41,31 до 41,44 грн.
Источник: НБУ
Долучайтеся до multi валюта. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии