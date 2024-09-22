В россии бизнес столкнулся с проблемами в выплатах долгов в юанях

Крупный российский бизнес предстал перед трудностями погашения долгов в китайских юанях, которые компании привлекали после начала войны в Украине, пытаясь избежать «токсичных» валют, сообщает российское издание «Ведомости».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Из-за резко обострившегося в конце лета и осенью дефицита юаней на российском рынке компания «Совкомфлот» предупредила инвесторов о невозможности выплат в китайской валюте. Крупнейший в россии владелец нефтяных танкеров заявил, что следующий купон по юаневым облигациям будет выплачен в рублях.

Директор департамента рынков капитала россельхозбанка Денис Тулинов пояснил, что крупным эмитентам юаневых облигаций уже не хватает китайской валюты на московской бирже, а ее приток усложняют санкции.

Сложности возникли и для российских экспортеров. Они брали кредиты в юанях под будущую выручку, продавали эти юани на бирже, но из-за проблем с платежными цепочками выручка зависла и нечем рассчитываться с банками.

Из-за дефицита юаней межбанковские ставки на юаневом рынке в сентябре выросли до 200% годовых и более.

В ближайшее время такие проблемы могут стать массовыми из-за дефицита ликвидности и сложностей с платежными операциями в юанях через московскую биржу. Экспортеры, продающие сырье в Китай, вероятно, найдут юани для выплат, но желающих брать кредиты в китайской валюте станет гораздо меньше, прогнозируют эксперты.