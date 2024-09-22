В россии бизнес столкнулся с проблемами в выплатах долгов в юанях

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 сентября 2024, 13:15 Читати українською

В россии бизнес столкнулся с проблемами в выплатах долгов в юанях

Крупный российский бизнес предстал перед трудностями погашения долгов в китайских юанях, которые компании привлекали после начала войны в Украине, пытаясь избежать «токсичных» валют, сообщает российское издание «Ведомости».

Крупный российский бизнес предстал перед трудностями погашения долгов в китайских юанях, которые компании привлекали после начала войны в Украине, пытаясь избежать «токсичных» валют, сообщает российское издание «Ведомости».► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИз-за резко обострившегося в конце лета и осенью дефицита юаней на российском рынке компания «Совкомфлот» предупредила инвесторов о невозможности выплат в китайской валюте.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Из-за резко обострившегося в конце лета и осенью дефицита юаней на российском рынке компания «Совкомфлот» предупредила инвесторов о невозможности выплат в китайской валюте. Крупнейший в россии владелец нефтяных танкеров заявил, что следующий купон по юаневым облигациям будет выплачен в рублях.

Директор департамента рынков капитала россельхозбанка Денис Тулинов пояснил, что крупным эмитентам юаневых облигаций уже не хватает китайской валюты на московской бирже, а ее приток усложняют санкции.

Сложности возникли и для российских экспортеров. Они брали кредиты в юанях под будущую выручку, продавали эти юани на бирже, но из-за проблем с платежными цепочками выручка зависла и нечем рассчитываться с банками.

Из-за дефицита юаней межбанковские ставки на юаневом рынке в сентябре выросли до 200% годовых и более.

В ближайшее время такие проблемы могут стать массовыми из-за дефицита ликвидности и сложностей с платежными операциями в юанях через московскую биржу. Экспортеры, продающие сырье в Китай, вероятно, найдут юани для выплат, но желающих брать кредиты в китайской валюте станет гораздо меньше, прогнозируют эксперты.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами