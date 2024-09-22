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22 сентября 2024, 9:00 Читати українською

General Motors отзывает почти полмиллиона авто

Американский автоконцерн General Motors отзывает 449 671 пикап и внедорожник в США из-за проблем с программным обеспечением электронного модуля управления тормозами. Об этом сообщает Reuters.

Американский автоконцерн General Motors отзывает 449 671 пикап и внедорожник в США из-за проблем с программным обеспечением электронного модуля управления тормозами.

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Отзыву подлежат модели Chevrolet Silverado 1500 2023 года, GMC Sierra 1500, Chevrolet Tahoe 2023−2024 годов, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade и Escalade ESV.

Программное обеспечение электронного модуля управления тормозами на пострадавших автомобилях может не отражать предупредительную лампочку, когда происходит потеря тормозной жидкости.

В сообщении отметили, что без упреждающей лампочки транспортное средство может эксплуатироваться с низким уровнем тормозной жидкости, что может снизить эффективность торможения и повысить риск аварии.

Сообщается, что владельцам транспортных средств будет предоставлено бесплатное обновление программного обеспечения.

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Источник: Минфин
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