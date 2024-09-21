Папа римский призвал кардиналов сократить расходы, чтобы преодолеть дефицит бюджета Ватикана

Папа Франциск обратился к Коллегии кардиналов, выразив видение экономической реформы, требующей избегать ненужных расходов. Письмо понтифика опубликовано на сайте Ватикана, передает Liga.net.

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По словам главы Католической церкви, нужны «дополнительные усилия со стороны всех», чтобы «нулевой дефицит» бюджета «не был только теоретической целью, а действительно достижимой».

Папа отметил, что каждой институции нужно «искать внешние ресурсы для своей миссии, показывая пример прозрачного и ответственного управления на служении церкви».

Если речь идет о сокращении расходов, то нужно дать конкретный пример, подчеркнул понтифик.

Как пишет Bloomberg, реформа финансовой системы Ватикана стала для папы Франциска приоритетом после десятилетий скандалов — от принадлежащего Ватикану банкротства банка Banco Ambrosiano в 1982 году до мошеннической покупки здания в престижном районе Лондона Челси.

Папа в последние годы настаивал на переменах, чтобы централизовать финансовые инвестиции Ватикана, разбросанные во многих учреждениях. Некоторые наблюдатели считают его шаги радикальными.

В частности, все органы, министерства и организации Ватикана обязаны передать свои финансовые активы и остатки средств в Администрацию имущества Апостольского Престола, действующей в настоящее время как главный финансовый институт Католической церкви.