Украина — пятая страна в мире по уровню развития цифровых государственных услуг

Украина поднялась на пятое место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на исследование E-Government Development Index.

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Сообщается, что за время работы Минцифры Украина поднялась со 102-го места на 5-е по рейтингу Online services Index.

Также Украина заняла первое место по показателю E-Participation. Он измеряет, насколько граждане готовы приобщаться к государственным процессам через онлайн-платформы.

В исследовании также говорится, что при Индексе развития электронного правления Украина занимает 30-е место в мире.

В сообщении напоминают, что в приложении «Дия» уже 20,9 миллиона пользователей, для которых доступны 21 документ и более 30 сервисов. А на портале «Дия» почти 6 миллионов человек получают более 120 услуг.

Напомним

«Минфин» писал, что в «Дие» отображаются еще четыре цифровых документа — свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.