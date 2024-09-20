Германия ищет пути поддержки Volkswagen: автопроизводитель нуждается в помощи

Правительство Германии рассматривает пути поддержки автопроизводителя Volkswagen (VW). Об этом заявил министр экономики Роберт Хабэк в ответ на вопрос об угрозе сокращения рабочих мест в Volkswagen, сообщает Deutsche Welle.

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«VW имеет центральное значение для Германии», — сказал Хабэк журналистам.

Он отметил, что хочет помочь Volkswagen договориться о сокращении расходов без закрытия заводов.

Хабэк сказал, что хотел бы обеспечить, чтобы меры кадровой политики оставались в рамках обычного коллективного соглашения. Однако, по словам министра, есть ограничения.

«Значительную часть задач должен решать сам Volkswagen. Это работа компании», — сказал он журналистам.

Проблемы Volkswagen

VW сообщил о падении чистой прибыли на 14% в первом полугодии 2024 года. Кризис также повлиял на чистую прибыль упавшего почти на 15% BMW и упавшего почти на 16% Mercedes-Benz.

Volkswagen расторг свое десятилетнее соглашение о гарантиях рабочих мест с профсоюзами в Германии, сейчас рассматриваются вопросы о закрытии заводов и увольнении.

При этом в компании опровергли сообщения СМИ о том, что VW планирует уволить до 30 000 человек.

Напомним

«Минфин» писал, что немецкий завод аккумуляторов Volkswagen сокращает производственные мощности на половину.