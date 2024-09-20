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20 сентября 2024, 12:13 Читати українською

Hamster Kombat закрывается, хакеры вывели из криптобиржи BingX более $43 млн: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: t.me/hamster_kombat

Хакеры взломали криптобиржу BingX и вывели более $43 миллионов

Криптовалютная биржа BingX стала жертвой взлома более чем на $43 млн. Об этом сообщает CoinDesk.

$43 млн были выведены с биржи несколькими транзакциями, среди которых $13,25 млн в эфире, $2,3 млн в BNB, $4,4 млн в USDT.

Сначала хакеры вывели примерно $26 млн, а через несколько часов хакеры забрали с биржи еще $16,5 млн. Отмечается, что кроме стейблкойнов, хакеры завладели более 360 разными типами альтокинов.

Ситуацию прокомментировала директор по продуктам биржи Вивьен Линь. Она подтвердила факт взлома, но заявила, что потери были небольшими. Также по ее данным, атаке подвергся горячий кошелек платформы. На время расследования вывод средств с площадки был заморожен.

«Общий ущерб минимальный и им можно управлять. Этот инцидент не повлияет на наши текущие бизнес-операции», — заявила Линь.

В Германии закрыли 47 криптообменников

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ZIT) и Федеральное управление криминальной полиции Германии (BKA) закрыли 47 криптовалютных обменников.

В сообщении BKA говорится, что эти сервисы использовались в преступных целях и оказывали услуги по обмену фиатных валют на криптоактивы.

В BKA считают, что такие обменные сервисы, позволяющие совершать анонимные финансовые операции и тем самым отмывать деньги, являются одним из наиболее значимых элементов в киберпреступности.

Сегодня в Hamster Kombat закроется добыча монет

Hamster Kombat проведет снапшот для эйрдропа 20 сентября в 21:00 по киевскому времени. Другими словами, сегодня последний день, когда можно «потапать» хомяка и привязать кошелек.

Листинг хомяка состоится 26 сентября на всех крупных биржах.

Штат Луизиана начал принимать оплату за государственные услуги в криптоактивах

В штате Луизиана, США, официально приняли первую оплату государственных услуг посредством цифровых активов. Для этого клиент использовал Lightning Bitcoin (LBTC). Об этом заявили местные власти.

Отмечается, что оплату принял Департамент дикой природы и рыболовства Луизианы. По заявлению представителей штата, жители и гости региона смогут с помощью криптоактивов рассчитываться за самые разные госуслуги.

Штат принимает оплату в биткоинах (BTC), Lightning Bitcoin (LBTC) и USD Coin (USDC). Компания Bead Pay конвертирует входящие криптовалютные платежи, засчитывая суммы в долларах США на счета правительства Луизианы.

В цифровую эпоху государственные системы должны развиваться и внедрять новые технологии. Интегрируя криптовалюту как метод оплаты, мы не просто внедряем инновации; мы придаем нашим гражданам гибкость и свободу взаимодействия с госуслугами", — заявил казначей штата Луизиана Джон Флеминг.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
20 сентября 2024, 13:37
#
Хом"яки дочекалися:)))
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