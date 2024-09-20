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20 сентября 2024, 11:45 Читати українською

«Укрпочта» получит банковскую лицензию

«Укрпочта» планирует получить ограниченную банковскую лицензию. В Верховную Раду внесли законопроект № 12044 о развитии финансовой инклюзии, который в случае принятия открывает путь к началу работы почтового банка. Об этом сообщил глава АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в Telegram.

«Укрпочта» планирует получить ограниченную банковскую лицензию.

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«Это очень важная новость в преддверии зимы, когда из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру могут возникнуть проблемы с предоставлением финансовых услуг, особенно в прифронтовых и сельских районах», — отметил он.

По словам Смилянского, законопроект предусматривает следующее:

  • впервые в истории Украины банковские услуги будут доступны на 100% территории страны (сегодня банки и банкоматы присутствуют только в 4% населенных пунктов);
  • каждая компания или банк (не только «Укрпочта») может стать оператором финансовой инклюзии;
  • оператор финансовой инклюзии — это банк, ограниченный в кредитовании крупных компаний и некоторых валютных операциях. Все остальное — как у обычного банка;
  • оператор финансовой инклюзии должен удовлетворять всем нормативам НБУ, а все его вклады застрахованы в Фонде гарантирования вкладов;
  • нормативными документами НБУ будет предусмотрена возможность предоставления банковских услуг на дому (что важно, учитывая количество людей с инвалидностью) и в условиях отсутствия света и связи.

Также параллельно закону разрабатывается постановление о передаче PINBank АО «Укрпочта».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
20 сентября 2024, 12:06
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Це ПОТУЖНИЙ крок до зменшення частки держави в банківському секторі…
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