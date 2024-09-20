«Укрпочта» получит банковскую лицензию

«Укрпочта» планирует получить ограниченную банковскую лицензию. В Верховную Раду внесли законопроект № 12044 о развитии финансовой инклюзии, который в случае принятия открывает путь к началу работы почтового банка. Об этом сообщил глава АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в Telegram.

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«Это очень важная новость в преддверии зимы, когда из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру могут возникнуть проблемы с предоставлением финансовых услуг, особенно в прифронтовых и сельских районах», — отметил он.

По словам Смилянского, законопроект предусматривает следующее:

впервые в истории Украины банковские услуги будут доступны на 100% территории страны (сегодня банки и банкоматы присутствуют только в 4% населенных пунктов);

каждая компания или банк (не только «Укрпочта») может стать оператором финансовой инклюзии;

оператор финансовой инклюзии — это банк, ограниченный в кредитовании крупных компаний и некоторых валютных операциях. Все остальное — как у обычного банка;

оператор финансовой инклюзии должен удовлетворять всем нормативам НБУ, а все его вклады застрахованы в Фонде гарантирования вкладов;

нормативными документами НБУ будет предусмотрена возможность предоставления банковских услуг на дому (что важно, учитывая количество людей с инвалидностью) и в условиях отсутствия света и связи.

Также параллельно закону разрабатывается постановление о передаче PINBank АО «Укрпочта».

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