В Латвии в банкоматах запретили использовать русский язык

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Закону о кредитных учреждениях, предусматривающих запрет на использование в латвийских банкоматах коммерческих банков русского языка. Об этом сообщает Delfi.

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Отмечается, что в дальнейшем банкоматы должны быть настроены на латышском языке (включая латгальский). Также они могут быть настроены на официальных языках стран-членов Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития или стран-кандидатов.

Эти поправки, как утверждается, обеспечат доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии.

Поправки также предусматривают минимальные требования, чтобы клиент кредитного учреждения мог снять наличные деньги со своего счета.

Несмотря на рост безналичных расчетов в Латвии, наличные остаются актуальными. По данным опроса Банка Латвии, в феврале 2024 г. наличные платежи составляли в среднем 23% от повседневных платежей.

Министерство финансов объясняет, что значение доступности наличных денег растет в ситуациях, когда платежные системы недоступны, но в то же время инфраструктура для снятия денег значительно сокращается. В последние годы в стране существенно уменьшилось количество филиалов кредитных учреждений и расчетных центров, где можно обналичить.

Банковские филиалы и банкоматы

В целом с конца 2013 г. количество банковских филиалов в Латвии сократилось на 91,5%. По данным Банка Латвии, в конце 2013 года количество мест для обслуживания клиентов в кредитных учреждениях составило 319, в то время как в мае 2023 года — 77 мест, из которых только 27 обеспечивали выдачу наличных.

Несмотря на то, что банкоматы кредитных учреждений стали основным источником доступности наличных денег для населения, их количество также уменьшается.

По данным, опубликованным The European Association for Secure Transactions (EAST), по состоянию на 30 июня 2023 года, в Латвии на 10 000 жителей приходилось 4,9 банкомата, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Министерство финансов считает, что в Латвии необходимо принять меры для обеспечения достаточного доступа к услугам по наличным платежам, поскольку наличные деньги должны быть жизнеспособной альтернативой безналичным расчетам.