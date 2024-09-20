Сегодня отключения света не запланированы — Укрэнерго

В пятницу, 20 сентября, меры по ограничению потребления электроэнергии в Украине не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«Рационально используйте мощные электроприборы в вечерние часы максимального потребления», — говорится в сообщении.

Напомним

По прогнозам экспертов, опрошенных Мониторинговой миссией Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.

«Минфин» также писал, что Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.