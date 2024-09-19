Спрос на новые автомобили в ЕС резко сократился

В августе 2024 г. регистрация новых автомобилей в ЕС снизилась на 18% по сравнению с августом прошлого года. Негативная динамика охватила четыре основных рынка блока: в Германии (-27,8%), Франции (-24,3%) и Италии (-13,4%), при этом испанский рынок упал на 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

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За восемь месяцев 2024 года регистрация новых автомобилей выросла на 1,4%, почти достигнув 7,2 млн. единиц. Испания (+4,5%) и Италия (+3,8%) показали положительные, но скромные результаты. Не считая того, на рынках Франции и Германии происходила стагнация (-0,5% и -0,3% соответственно).

Электромобили

В августе 2024 года регистрация электрических автомобилей (BEV) упала на 43,9% до 92 627 единиц (по сравнению со 165 204 за тот же период прошлого года), а их общая доля рынка упала до 14,4% по сравнению с 21% годом ранее.

Это было обусловлено поразительным падением на двух крупнейших рынках для автомобилей BEV: Германии (-68,8%) и Франции (-33,1%). С января по август 2024 г. было зарегистрировано 902 011 новых электромобилей, что составляет 12,6% рынка.

Гибриды с подзарядкой

В прошлом месяце количество регистраций гибридных автомобилей с подзарядкой от электросети (PHEV) снизилось на 22,3%. Причем, падение было зафиксировано на всех основных рынках. В августе подключаемые к электросети гибриды составляли 7,1% от общего рынка автомобилей по сравнению с 7,4% в прошлом году.

Гибриды

Гибридные авто (HEV) являются единственным типом растущего в августе транспортного средства, регистрация этих автомобилей выросла на 6,6% до 201 552 единиц. Три из четырех крупнейших рынков в этом сегменте зафиксировали рост: Испания (+12,6%), Франция (+12,5%) и Италия (+2,5%), тогда как Германия (-0,1%) осталась стабильной. Доля рынка гибридных автомобилей достигла 31,3% по сравнению с 24% в августе 2023 года.

Бензиновые и дизельные авто

В августе 2024 г. продажи бензиновых автомобилей упали на 17,1%, на всех четырех ключевых рынках зафиксировано значительное падение: Франция (-36,6%), Италия (-18,8%), Испания (-17,4%) и Германия (-7,4%). В настоящее время бензиновые автомобили составляют 33,1% рынка по сравнению с 32,6% в августе прошлого года.

Рынок дизельных автомобилей упал на 26,4%, что привело к 11,2% доли рынка прошлого августа. Снижение наблюдалось почти на всех европейских рынках.