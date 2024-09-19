Официальный курс НБУ: Гривна упала до нового исторического минимума по отношению к евро

Национальный банк Украины снизил курс гривны к новому историческому минимуму по отношению к евро .

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Валютный рынок

НБУ установил на 20 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,44 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

Нацбанк 20 сентября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,23 грн. Европейская валюта подорожала на 13 копеек. Это новый исторический рекорд, предыдущий зафиксирован 27 августа, когда курс гривны опустился до 46,18 грн за евро.

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