Рада приняла закон о превентивной реструктуризации долгов

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«За» принятие закона проголосовали 272 народных депутата.

«Законопроект № 10143 — Внесение изменений в КУ по процедурам банкротства и другим законодательным актам Украины об имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и введении процедур превентивной реструктуризации», — отметил Железняк.

Закон вводит инструмент превентивной реструктуризации долгов бизнеса, что позволит компаниям, стоящим перед финансовыми трудностями, избежать неплатежеспособности и продолжить свою деятельность.