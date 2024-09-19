Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10143 о внесении изменений в Кодекс Украины о введении процедур превентивной реструктуризации. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада приняла закон о превентивной реструктуризации долгов
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Что известно
«За» принятие закона проголосовали 272 народных депутата.
«Законопроект № 10143 — Внесение изменений в КУ по процедурам банкротства и другим законодательным актам Украины об имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и введении процедур превентивной реструктуризации», — отметил Железняк.
Закон вводит инструмент превентивной реструктуризации долгов бизнеса, что позволит компаниям, стоящим перед финансовыми трудностями, избежать неплатежеспособности и продолжить свою деятельность.
Источник: Минфин
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