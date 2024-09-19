Налогообложение банков на 50% может нанести больше вреда, чем пользы — Пышный

Национальный банк Украины не поддерживает в этом году повторное применение ставки 50% на налог на прибыль для банков. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он также напомнил в этом контексте то, как Нацбанк относился к предыдущему решению, когда банковская система получила повышенный уровень процентной ставки за экстраординарный 50% и как единая отрасль украинской экономики получила повышенную постоянную ставку налога на прибыль 25%.

«Кстати, ни одна другая отрасль украинской экономики не облагается налогом за такую ставку. Национальный банк поддержал это решение. Более того, мы активно общаясь с банками смогли сформировать позицию банковского сектора и банковской индустрии, которые очень ответственно отнеслись к этому решению и с пониманием», — отметил Пышный.

По его словам, это нуждалось в соответствующих усилиях коммуникации с международными финансовыми группами и с частным сектором.

«В этом году, к сожалению, мы видим, что риски и ущерб от этого решения могут превалировать на самом деле фискальный эффект», — отметил глава НБУ.

По расчетам регулятора, фискальный эффект от налогообложения банковской системы по повышенной ставке в размере 50% в текущем году из частного сектора может дать не более 19 млрд грн.

Читайте также: Рожкова: Два госбанка нужно будет докапитализировать на 3 млрд после повышения налогов

«В то время как эффект от налогообложения государственных банков будет обезболен тем, что будет происходить перераспределение средств, которые государственные банки перечисляют в государственный бюджет в виде дивидендов. Банковский сектор — это единственная сфера и единственная отрасль украинской экономики, в которой действует ограничение на распределение прибыли и дивидендов», — заявил Пышный.

Гривневое кредитование

Он также отметил, что гривневое кредитование юридических лиц выросло на 16% с начала года. Кредитование физических лиц выросло на 28%.

Глава НБУ подчеркнул, что ставки кредитования на сегодняшний день находятся на уровне 2019 года.

«Банковская система активно подключилась к тому, чтобы поддержать развитие кредитования, и мы видим, как наращивается конкуренция и растут кредитные аппетиты, что создает дополнительные возможности. Поэтому на этот раз мы видим, налогообложение банков по дополнительной ставке в размере 50% как шаг, который может иметь больше рисков и больше вреда, чем пользы», — добавил Пышный.

Напомним

Как писал «Минфин», 17 сентября Верховная Рада поддержала законопроект № 11416-д о повышении налогов в первом чтении.

В законопроект добавили пункт о налогообложении доходов банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.

НБУ считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и хочет до конца недели объявить пакет решений, обеспечивающий расширение покрытия банками дефицита бюджета.