Покупательная способность украинцев упадет на 20% после повышения налогов, — Южанина

Покупательная способность украинцев упадет до 20% после повышения налогов, акцизов на горючее и возвращения в 2025 году обязательной уплаты единого социального взноса для физлиц — предпринимателей. Об этом «Українським Новинам» рассказала член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

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Воздействие повышения налогов

«Если говорить о том, насколько меньше сможет купить каждая семья, я думаю, что где-то на проценты 15−20%. То есть совокупный эффект на состоятельность каждой семьи, имея те же деньги, они смогут купить меньше на 15−20%», — рассказала она о последствиях повышения налогов, возврате обязательной уплаты ЕСВ для ФОП и повышении ставок акцизного налога на топливо.

По ее мнению, совершенно очевидно, что большинство изменений, которые сейчас принимаются в отношении налогов и акцизов, будут касаться возможностей и доходов каждого гражданина в Украине.

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Напомним

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.

Новый пакет налогов предусматривает: