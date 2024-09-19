Покупательная способность украинцев упадет до 20% после повышения налогов, акцизов на горючее и возвращения в 2025 году обязательной уплаты единого социального взноса для физлиц — предпринимателей. Об этом «Українським Новинам» рассказала член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.
Покупательная способность украинцев упадет на 20% после повышения налогов, — Южанина
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Воздействие повышения налогов
«Если говорить о том, насколько меньше сможет купить каждая семья, я думаю, что где-то на проценты 15−20%. То есть совокупный эффект на состоятельность каждой семьи, имея те же деньги, они смогут купить меньше на 15−20%», — рассказала она о последствиях повышения налогов, возврате обязательной уплаты ЕСВ для ФОП и повышении ставок акцизного налога на топливо.
По ее мнению, совершенно очевидно, что большинство изменений, которые сейчас принимаются в отношении налогов и акцизов, будут касаться возможностей и доходов каждого гражданина в Украине.
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Напомним
17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.
Новый пакет налогов предусматривает:
- повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
- установление ВЗ в размере 1% от оборота плательщиков единого налога ІІІ группы;
- повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;
- авансовые взносы на АЗС;
- установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
- установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
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нищими легче управлять