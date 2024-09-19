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19 сентября 2024, 15:53 Читати українською

Покупательная способность украинцев упадет на 20% после повышения налогов, — Южанина

Покупательная способность украинцев упадет до 20% после повышения налогов, акцизов на горючее и возвращения в 2025 году обязательной уплаты единого социального взноса для физлиц — предпринимателей. Об этом «Українським Новинам» рассказала член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

Покупательная способность украинцев упадет до 20% после повышения налогов, акцизов на горючее и возвращения в 2025 году обязательной уплаты единого социального взноса для физлиц — предпринимателей.
Фото: depositphotos

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Воздействие повышения налогов

«Если говорить о том, насколько меньше сможет купить каждая семья, я думаю, что где-то на проценты 15−20%. То есть совокупный эффект на состоятельность каждой семьи, имея те же деньги, они смогут купить меньше на 15−20%», — рассказала она о последствиях повышения налогов, возврате обязательной уплаты ЕСВ для ФОП и повышении ставок акцизного налога на топливо.

По ее мнению, совершенно очевидно, что большинство изменений, которые сейчас принимаются в отношении налогов и акцизов, будут касаться возможностей и доходов каждого гражданина в Украине.

Читайте: Рада поддержала в первом чтении законопроект об увеличении налогов

Напомним

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.

Новый пакет налогов предусматривает:

  • повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
  • установление ВЗ в размере 1% от оборота плательщиков единого налога ІІІ группы;
  • повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;
  • авансовые взносы на АЗС;
  • установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
  • установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+36
Tido oss
Tido oss
19 сентября 2024, 15:57
#
Да всьоравно
нищими легче управлять
+
0
Criptor82
Criptor82
19 сентября 2024, 16:03
#
Навіщо тоді голосували? Бо війна. Чому тоді виправдовуєтеся? Бо це політика. Тоді все логічно.
+
0
oldman54
oldman54
19 сентября 2024, 16:27
#
Данная новость, как перемога преподносится)
+
0
Lamo
Lamo
19 сентября 2024, 16:39
#
Та ладно — прикольно ж! Гірше вже не буде =))
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